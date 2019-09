Immobile: «Ci voleva questo gol. Lazio? Il quarto posto è il nostro obiettivo!»

Primo gol in azzurro per Ciro Immobile dopo un’astinenza di due anni

Finalmente Ciro Immobile. Nella serata di ieri il bomber della Lazio è tornato al gol dopo quasi due anni di astinenza. Ecco il suo commento: «Ho sofferto un po’ la mancata qualificazione ai Mondiali, poi lo scorso anno nemmeno con la Lazio è andata benissimo. Ho passato dei momenti difficili a livello di infortuni e brutte prestazioni, ci sta. Quando arrivi in nazionale scarico dal club poi è ovvio che non riesci a dare il massimo. Quest’anno sono partito bene e stasera (ieri ndr) ci voleva questo gol, anche per il morale. Io mi lamento sempre quando non riesco a segnare e sbaglio gol facili. Ringrazio la mia famiglia che mi ha dovuto sopportare».

LAZIO – «Siamo partiti bene, tutto il gruppo è felice che Inzaghi sia rimasto. Abbiamo fatto un buon mercato. Sappiamo che ci sono tante squadre che lottano per il quarto posto, ma è il nostro obiettivo».