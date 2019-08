Lazio, non solo Lulic: Milinkovic e Caicedo in Paideia per alcuni controlli

Dopo Senad Lulic è stato il turno di altri due giocatori della Lazio: Milinkovic e Caicedo, entrambi infortunati, si sono recati in Paideia

Questa mattina, come anticipato, Senad Lulic si è recato nella clinica Paideia di Roma per alcuni controlli. Nel pomeriggio, è stato il turno di altri due calciatori della Lazio. SI tratta di Felipe Caicedo e Sergej Milinkovic-Savic che, intorno alle 14, si sono sottoposti ad alcuni esami. Entrambi, infatti, sono infortunati: il Sergente è alle prese con una distrazione inguinale, dovuta alla distorsione all’anca, mentre per l’ex Espanyol si teme una lesione al polpaccio sinistro, rimediata nell’ultima amichevole dei biancocelesti col Celta Vigo. I controlli odierno daranno anche qualche infortazione in più sui tempi di recupero.