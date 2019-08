Infortunati Lazio, Caicedo ai box per 15 giorni. Mentre Lulic e Milinkovic…

Infortunati Lazio – La situazione di Caicedo, Lulic e Milinkovic

Preoccupano le condizioni fisiche di Felipe Caicedo. L’attaccante, infortunatosi sabato nell’amichevole contro il Celta Vigo, ha riportato un fastidio al polpaccio sinistro. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore nei prossimi giorni si sottoporrà a degli accertamenti che stabiliranno l’entità del problema e i tempi di recupero (possibile uno stop di almeno 15 giorni). Il rischio che Caicedo salti la prima di campionato, contro la Sampdoria, è davvero elevato. Si farà di tutto per recuperarlo (almeno per la panchina) contro la Roma.

L’ecuadoriano, che in questi giorni sta discutendo il rinnovo di contratto con la Lazio (QUI la notizia), è stato protagonista del pre campionato con 8 reti realizzate. La sfortuna, purtroppo, ha colpito non solo il “Panterone” ma anche Lulic (lesione agli adduttori intorno al primo grado) e Milinkovic (distrazione muscolare). I due dovranno seguire un programma riabilitativo. A Formello cresce l’ottimismo per un loro recupero per la sfida inaugurale del 25 agosto. Lo staff medico farà di tutto per rimetterli in forma. Precauzione invece, per Simone Inzaghi, che potrebbe risparmiarli per derby della settima successiva.