Lulic in Paideia per degli accertamenti: la situazione

Senad Lulic si è recato questa mattina in ‘Paideia’ per svolgere degli accertamenti

Infortunatosi durante l’amichevole contro il Paderbon, Senad Lulic venerdì è rientrato nella Capitale, insieme a Sergej Milinkovic-Savic, saltando l’amichevole contro il Celta Vigo. Il capitano della Lazio è fermo ai box per un problema all’adduttore.

Questa mattina, il giocatore, si è recato in Paideia per svolgere degli esami strumentali. Da capire l’entità del suo infortunio e i tempi di recupero. Da questi accertamenti si saprà se sarà a disposizione per la prima di campionato contro la Sampdoria.