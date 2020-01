Lazio Napoli, l’imponente scenografia della Nord per i 120 anni FOTO

Lazio-Napoli, continua la celebrazione per il traguardo dei 120 anni. L’imponente scenografia pensata dai ragazzi della Curva Nord

Continua la festa anche all’Olimpico. La Lazio ha tagliato il traguardo dei 120 anni nell’emozionante cornice di Castel Sant’Angelo, i tifosi l’hanno celebrata a Piazza della Libertà, non poteva mancare l’omaggio anche nell’impianto romano.

E quale migliore occasione se non la gara contro il Napoli? I ragazzi della Curva Nord, abituati a lasciare il pubblico ed i giocatori in campo senza fiato, hanno mandato in scena l’ennesimo spettacolo.

Spiccano i più importanti rappresentanti della Polisportiva biancoceleste: da Carlo Pedersoli passando per Fausto Coppi fino a Gabriella Bascelli. Impossibile, poi, non riportare Luigi Bigiarelli, Piola, Chinaglia, Fiorini, Nesta e Lulic. Ma anche Paparelli e Gabriele Sandri. Insomma, tutti i protagonisti di questi 120 anni che hanno contribuito a portare in alto i valori della S.S.Lazio.