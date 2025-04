Lazio Napoli, Meret rimugina sulla partita contro i biancocelesti: «Il gol che non avrei voluto prendere quest’anno? I due a Roma»

Condividi via email

Lazio Napoli, il portiere partenopeo Meret ha ricordato spiacevolmente la trasferta all’Olimpico: ecco per quale ragione

Una delle partite che mina l’entusiasmo del portiere partenopeo Meret è stata, come dichiarato da lui stesso, Lazio Napoli. Il match all’olimpico della seconda in classifica terminò 2-2 lasciando così l’amaro in bocca dopo aver perso i due incontri giocati tra Coppa Italia e la gara d’andata di Serie A al Maradona. Ecco le parole dell’italiano ai canali ufficiali del nostro campionato preferito:

«Il gol che non avrei voluto prendere quest’anno? I due a Roma, arrivati tutti e due negli ultimi minuti e in partite che stavamo vincendo. Perdere quattro punti tra Roma e Lazio non ci ha fatto piacere».