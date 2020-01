Lazio, Nani: «I biancocelesti meritano di stare lì, ma Juve ed Inter…»

L’ex dirigente di Brescia, West Ham e Watford, Gianluca Nani, ha detto la sua sulla Lazio e la corsa scudetto

Mantenere i piedi per terra è l’imperativo in casa Lazio. Il sogno è lì, ma la lotta allo scudetto può diventrae concreta tra qualche giornata: prima l’Europa dei grandi. A Radio Sportiva, l’analisi Gianluca Nani:

«Credo che le distanze tra Juve e Inter si siano colmate, già non erano troppo grandi prima di gennaio. Non mi stupirei se alla fine fossero i nerazzurri a vincere lo Scudetto. La Lazio invece sta meritando quella posizione di classifica ma Inter e Juventus, per qualità della rosa e abitudine alla vittoria, sono un po’ più avanti rispetto ai biancocelesti».