Lazio, Milinkovic: «È la quarta di fila, ci siamo riavvicinati alla Champions»

Sergej Milinkovic-Savic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Lazio-Sassuolo: le sue parole

Il gol del pari ed una prestazione da incorniciare: questi i 90′ minuti di Sergej Milinkovic-Savic, intervenuto a Sky Sport nel post-partita di Lazio-Sassuolo

«La Lazio sulle spalle per l’assenza di Luis Alberto? Manca anche Luiz Felipe, non solo lui. Abbiamo tante assenze, la vittoria era fondamentale. Ora guardiamo ancora avanti. Oggi abbiamo giocato una partita non al meglio, ma è la quarta di fila. Cosa ci mancava prima? Non so come rispondere, forse la mentalità. Ci siamo uniti più di prima, siamo un gruppo forte e unito. La Champions? Ci siamo avvicinati, ora abbiamo molte partite prima del Bayern Monaco».