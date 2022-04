Lazio, con il Milan per rompere il tabù capolista

La Lazio contro il Milan dovrà sconfiggere il tabù capolista: ecco da quanto manca la vittoria con la prima della classe

La Lazio contro il Milan dovrà anche sconfiggere una sorta di vero e proprio tabù, ossia quello della vittoria contro la capolista.

Infatti, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno perso 13 delle ultime 14 partite contro squadre che iniziavano la giornata come prima in classifica. L’ultimo successo risale al febbraio 2020, ossia il 2-1 contro l’Inter.