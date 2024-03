Lazio-Milan, il capitano biancoceleste è stato ammonito dopo il gol poi annullato di Leao: ecco svelato il motivo

Ancora ferma sullo 0-0 la sfida tra Lazio-Milan, con i biancocelesti che stanno proseguendo la gara in dieci per l’espulsione di Pellegrini. A tenere banco è l’ammonizione di Immobile, il quale al momento del gol poi successivamente di Leao, si scaglia contro Di Bello protestando per il fuorigioco.