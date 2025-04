Lazio, il miglior attacco è la difesa: solo l'Inter...

In casa Lazio continua a crescere il numero dei difensori che sono andati in rete in questa stagione, con i biancocelesti che sono secondi all’Inter

Nella serata di ieri la Lazio ha portato via un punto dal derby dell’Olimpico, con il risultato che ha sorriso più alla Roma, rispetto alla squadra di Baroni.

Biancocelesti che erano riusciti a portarsi in vantaggio sul perfetto colpo di testa di Romagnoli, ma la rete del difensore non è bastata per garantire i 3 punti. C’è però un aspetto interessante da analizzare, dato che come riportato anche dal Corriere dello Sport, in questa stagione sono arrivati ben 10 gol dai difensore della Lazio e soltanto la difesa dell’Inter ne ha totalizzati di più (21).