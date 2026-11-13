Lazio Mgarr United, domani l’amichevole a Formello! Orario, dove vederla in TV e streaming

Lazio Mgarr United, i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo sabato 14 novembre per un’amichevole internazionale: tutte le informazioni

La Lazio approfitta della sosta per le Nazionali per mantenere alta la condizione atletica e proseguire il proprio percorso di preparazione in vista della ripresa del campionato. La società biancoceleste ha annunciato ufficialmente un’amichevole contro la formazione maltese del Mgarr United FC, in programma domani, sabato 14 novembre, alle ore 11:00. Un appuntamento che consentirà al tecnico Gennaro Gattuso di valutare le condizioni dei giocatori rimasti a Formello e continuare a lavorare sui meccanismi tattici della squadra.

Amichevole a porte chiuse: tutti i dettagli

Attraverso una comunicazione ufficiale, la S.S. Lazio ha reso noto che l’incontro si disputerà presso lo stadio Mirko Fersini, situato all’interno del Training Center biancoceleste di Formello.

La partita si svolgerà a porte chiuse, senza la possibilità per i tifosi di assistere direttamente dagli spalti. L’amichevole rappresenterà comunque un’occasione importante per lo staff tecnico, che potrà osservare i calciatori a disposizione in una situazione di gioco e raccogliere indicazioni utili in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Nonostante l’assenza del pubblico sugli spalti, i sostenitori biancocelesti avranno diverse possibilità per seguire l’incontro. La società ha infatti comunicato che Lazio-Mgarr United sarà trasmessa in diretta su Lazio Style TV, oltre che sui canali digitali ufficiali del club.

La sfida sarà visibile anche su YouTube, X e sull’app ufficiale della Lazio, mentre la trasmissione televisiva in chiaro sarà garantita da Sportitalia. Per chi preferisce seguire l’appuntamento attraverso la radio, sarà disponibile la radiocronaca su Lazio Style Radio, ascoltabile anche sulla frequenza 89.3 FM. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 11:00 di sabato 14 novembre.

Test importante per Gattuso durante la sosta

L’amichevole contro la formazione maltese offrirà a Gennaro Gattuso la possibilità di proseguire il lavoro sul campo senza attendere la ripresa delle competizioni ufficiali. Il tecnico potrà sfruttare l’appuntamento per verificare il livello di preparazione dei giocatori disponibili, valutare eventuali soluzioni alternative e concedere spazio agli elementi che necessitano di ritrovare continuità.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alla gestione dei calciatori reduci da problemi fisici, con eventuali impieghi che dipenderanno dalle valutazioni dello staff medico e tecnico.

Lazio Mgarr United, diretta testuale e aggiornamenti su LazioNews24

Anche LazioNews24 seguirà da vicino l’amichevole internazionale in programma a Formello. La nostra redazione garantirà la diretta testuale della partita, raccontando gli episodi principali, le eventuali reti e le indicazioni che emergeranno durante i novanta minuti.

Al termine dell’incontro, inoltre, vi riporteremo gli aggiornamenti più significativi e le eventuali dichiarazioni post partita di Gennaro Gattuso e dei calciatori biancocelesti, qualora dovessero intervenire per commentare la prestazione della squadra. Un appuntamento da seguire per conoscere le ultime novità sulla Lazio in vista del ritorno in campionato.