Isaksen: «Gattuso ci ha dato una spinta quasi magica, ha cambiato tutto! Scudetto? No, io punto alla Champions»

Gustav Isaksen, esterno danese della Lazio, racconta la sua rinascita con Gattuso, il rapporto con Felipe Anderson e l’importanza della fede nella sua vita

Un Gustav Isaksen a tutto campo, tra calcio, fede, ambizioni e vita privata. L’esterno offensivo della Lazio, attualmente impegnato con la Nazionale danese, ha concesso una lunga intervista al portale Bold, raccontando alcuni dei momenti più significativi della sua esperienza nella Capitale. Dall’incontro con Felipe Anderson, fondamentale anche per il suo percorso spirituale, fino alla trasformazione della squadra sotto la guida di Gennaro Gattuso, il classe 2001 ha affrontato diversi argomenti.

Particolarmente significative le parole dedicate all’allenatore biancoceleste, considerato uno dei principali artefici della crescita della squadra. Isaksen ha inoltre raccontato l’emozione di aver indossato la fascia da capitano contro il Napoli, senza nascondere il grande obiettivo stagionale: conquistare un posto nella prossima Champions League.

L’IMPORTANZA DI DIO E DELLA BIBBIA – «Provengo da una famiglia con valori cristiani. Sia i miei nonni materni che quelli paterni erano molto devoti. In questo senso, essere cristiano non è una novità per me. Quando sono arrivato alla Lazio, Felipe Anderson era il mio diretto concorrente in campo. Ogni giorno, durante gli allenamenti, ci contendevamo lo stesso posto in squadra. Eppure, lui è stato eccezionale, perché mi ha aiutato in tutto fin dall’inizio. Per certi versi, faticavo a crederci: ero arrivato in un club di Serie A con una forte competizione, nonostante questo ho trovato un compagno sempre pronto ad aiutarmi. Gli ho chiesto perché mi avesse accolto con così tanta cordialità, visto che ci lottavamo una maglia da titolare. Mi ha spiegato che la fede l’ha aiutato nella vita quotidiana. E così mi ha regalato una Bibbia, incoraggiandomi a leggerla. Non l’avevo mai letta prima di arrivare alla Lazio, ma poi l’ho fatto. Penso che tutti dovrebbero leggerla: è in quel momento che ho trovato un senso più profondo nelle cose, con la ferma convinzione che esista qualcosa di più importante di se stessi. E poi la Bibbia mi ha aiutato a trovare la luce anche dove c’è oscurità, mantenendo sempre un atteggiamento positivo. Mi è stata di grande aiuto in una quotidianità come quella del mondo del calcio, che è fatta di alti e bassi: Dio mi dà forza e fede, lo prego ogni giorno sia al risveglio che prima di andare a dormire. Per me è una forma di meditazione, sento che dona una pace interiore di cui non vorrei mai fare a meno».

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GATTUSO – «In questo momento, le cose alla Lazio vanno molto bene, ma all’inizio dell’anno la situazione non era delle migliori. È incredibile quanto Gattuso abbia influito su di me e sull’intera squadra. Molti di noi la scorsa stagione non hanno espresso un alto livello di rendimento, ma lui ci ha dato una spinta quasi magica. È davvero sorprendente come un cambio di allenatore possa trasformare una situazione in così poco tempo. Il nostro è un gruppo molto coeso, c’è una bella atmosfera e tutti vengono al campo ogni giorno con grande piacere. Il mister dice di essersi ammorbidito con il passare degli anni: avrei voluto conoscerlo ai tempi quando era un giocatore! (ride, ndr.). Sa essere un vero vulcano, ma è anche una persona dal cuore grande, capace di parlare con i giocatori. Gli allenamenti sono durissimi, vuole che la squadra arrivi alle partite con ancora molta energia. E io credo di non essere mai stato così in forma in tutta la mia carriera».

STAGIONE ALLA LAZIO – «Dopo l’operazione che ho subito quest’estate non ero davvero pronto a giocare fino a tre giorni prima dell’inizio del campionato. Bisogna accettare che il corpo abbia bisogno di tempo per ritrovare il proprio ritmo. Capitano a Napoli? Non avrei mai immaginato di farlo, mi era capitato solo una volta con l’Under 17. Essere capitano di un club così importante è stata un’esperienza incredibile. Anche se, a dire il vero, non sono proprio il ‘tipo da capitano’. Ci si può assumere la responsabilità in tanti altri modi, come giocare con coraggio, dare l’esempio e tutto per la squadra in campo. Per gli aspetti legati alla comunicazione e alla leadership possono pensarci gli altri. Scudetto? La strada è ancora lunga, è troppo presto per parlarne. Il mio obiettivo principale è la qualificazione in Champions League. Se riusciamo a continuare a giocare come stiamo facendo ora, possiamo arrivare lontano».

LA VITA A ROMA – «Io sto bene da solo, mi piace stare per conto mio. Poi la mia famiglia e i miei amici più cari vengono a trovarmi spesso. Inoltre, ho Oliver (Provstgaard, n.d.r.) e tanti altri amici in squadra. Quindi non mi sento mai veramente solo. Passo molto tempo in giro per la città. A volte mi fermano mentre cammino, ma è sempre tutto molto tranquillo. Non ho mai avuto brutte esperienze. Quando incontro un tifoso della Roma, magari mi chiede una foto o un autografo. Non mi pare che i tifosi ce l’abbiano con i giocatori dei rivali, anzi c’è grande rispetto».