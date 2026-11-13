Si ferma di nuovo Marusic, altra tegola per Gattuso! Il terzino lascia il Montenegro e torna a Formello

Nuovo infortunio per Marusic, nuovo problema muscolare per il difensore biancoceleste durante il ritiro con il Montenegro: tutti gli aggiornamenti

La sosta per le Nazionali porta nuove preoccupazioni in casa Lazio. Dopo i problemi fisici che hanno interessato diversi elementi della rosa, Gennaro Gattuso deve fare i conti con un’altra notizia negativa: Adam Marusic è stato costretto a interrompere anticipatamente il ritiro con il Montenegro a causa di un nuovo problema muscolare. Il terzino biancoceleste farà ritorno a Formello, dove le sue condizioni dovranno essere valutate dallo staff medico capitolino.

Una situazione che rischia di complicare ulteriormente i programmi dell’allenatore, considerando che per Marusic potrebbe trattarsi già del terzo stop dall’inizio della stagione 2026/2027. Il difensore, infatti, ha dovuto convivere con diversi problemi fisici che ne hanno condizionato la continuità.

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Il problema durante il ritiro con il Montenegro

Il nuovo contrattempo arriva proprio quando Adam Marusic sembrava pronto a ritrovare minuti e continuità. Dopo essere rimasto in panchina per tutta la durata della sfida contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, il terzino aveva ricevuto il via libera della Lazio per rispondere alla convocazione del Montenegro.

L’obiettivo era sfruttare gli impegni internazionali per migliorare la condizione atletica e presentarsi alla ripresa del campionato con maggiore ritmo partita. Tuttavia un nuovo problema muscolare ha costretto il giocatore a interrompere il programma e a fare anticipatamente ritorno nella Capitale.

Infortunio Marusic, Vucinic conferma lo stop: le dichiarazioni

A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto anche Mirko Vucinic, commissario tecnico del Montenegro, che ha confermato l’indisponibilità del difensore senza però specificare l’esatta natura del problema fisico.

«Mi dispiace molto per l’assenza di Marusic, non sappiamo se il precedente infortunio si sia ripresentato oppure se si tratti di un nuovo problema. Pensiamo che sia più probabile la seconda ipotesi. Mi dispiace aver perso un professionista del suo calibro, un leader della squadra insieme a Jovetic e Savic».

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Gattuso attende gli aggiornamenti da Formello

Il rientro anticipato di Marusic rappresenta un ulteriore motivo di attenzione per Gennaro Gattuso, già alle prese con le assenze di Josip Sutalo e Nuno Tavares, entrambi fermati da problemi muscolari.

La priorità sarà comprendere l’entità dell’infortunio del montenegrino e stabilire se il giocatore potrà tornare a disposizione in tempi brevi. Soltanto gli eventuali accertamenti medici permetteranno di avere indicazioni più precise sui tempi di recupero.

Per il momento, dunque, la presenza di Marusic alla ripresa del campionato resta in dubbio. La Lazio attende aggiornamenti da Formello, con Gattuso chiamato a monitorare attentamente una situazione che potrebbe ridurre ulteriormente le alternative a disposizione sulle corsie difensive.