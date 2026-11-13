22 persone a giudizio per minacce e diffamazione ai danni di Lotito! Spunta anche il caso Telegram

Lotito, 22 persone citate direttamente a giudizio per presunte minacce, istigazione a delinquere e diffamazione aggravata ai danni del presidente della Lazio

Una vicenda giudiziaria che coinvolge direttamente il presidente della Lazio, Claudio Lotito, torna al centro dell’attenzione. Sono 22 le persone citate direttamente a giudizio con accuse che, a seconda delle singole posizioni, comprendono minacce, istigazione a delinquere e diffamazione aggravata nei confronti del patron biancoceleste.

Il procedimento riguarda una serie di episodi che sarebbero avvenuti tra il 2023 e il 2024, quando Lotito sarebbe stato destinatario di telefonate intimidatorie e messaggi offensivi attraverso i social network. L’udienza predibattimentale è stata fissata per il prossimo 8 febbraio 2027, una data importante per gli sviluppi della vicenda.

22 persone a giudizio: cosa è successo

Al centro del procedimento ci sono diversi comportamenti contestati agli imputati, che avrebbero preso di mira il presidente della Lazio attraverso telefonate e comunicazioni online. Secondo la ricostruzione accusatoria riportata, alcune persone avrebbero contattato telefonicamente Claudio Lotito, anche durante le ore notturne, prospettandogli conseguenze qualora non avesse abbandonato la guida della società capitolina.

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Lotito, dalle telefonate alla chat Telegram: le accuse

Tra gli elementi finiti al centro dell’inchiesta figura anche una comunicazione inviata tramite posta elettronica al presidente biancoceleste. Nel messaggio sarebbe comparsa la frase «Ci libereremo di te», ora inserita tra gli episodi oggetto del procedimento. Un altro aspetto riguarda la presunta diffusione del numero di telefono personale di Lotito all’interno di una chat Telegram.

Secondo l’impianto accusatorio, il recapito del patron laziale sarebbe stato condiviso «istigando pubblicamente i partecipanti ad arrecare disturbo» al presidente. Un episodio che si aggiunge alle telefonate e ai messaggi pubblicati sui social network, delineando un insieme di condotte differenti che dovranno essere valutate singolarmente.

Fissata l’udienza dell’8 febbraio 2027: i prossimi sviluppi

Il prossimo passaggio della vicenda giudiziaria è previsto per l’8 febbraio 2027, giorno in cui si terrà l’udienza predibattimentale. In quell’occasione Claudio Lotito comparirà in qualità di persona offesa, assistito dall’avvocato Gian Michele Gentile. Il procedimento dovrà chiarire le singole responsabilità delle 22 persone coinvolte e verificare la fondatezza delle contestazioni formulate nei loro confronti.

Resta fondamentale distinguere le accuse dalle responsabilità effettivamente accertate: la citazione diretta a giudizio non costituisce una condanna e tutti gli imputati devono essere considerati innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva. La vicenda, dunque, proseguirà nelle sedi giudiziarie competenti, con l’udienza di febbraio che rappresenterà il prossimo appuntamento processuale.