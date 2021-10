Lazio Marsiglia, al via la vendita per i biglietti

Lazio Marsiglia, scatta vendita dei biglietti per la partita di giovedì prossima in Europa League contro la squadra francese

Giovedì prossimo alle ore 18:45 la Lazio giocherà in casa contro il Marsiglia in Europa League. l club tramite i canali ufficiali informa i tifosi in merito alla modalità di vendita dei tagliandi per poter assistere al match. Ecco il comunicato ufficiale.

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di venerdì 15 ottobre saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Uefa Europa League LAZIO – O. MARSIGLIA in programma giovedì 21 ottobre alle ore 18:45. La vendita verrà fatta in modalità diretta senza prelazione e, per chi non lo avesse già utilizzato, potrà scontare il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket solo nella modalità di acquisto on-line”.

VENDITA DEI TAGLIANDI – “Dalle ore 16:00 di venerdi 15 ottobre fino alle ore 18:45 di giovedi 21 ottobre. Sarà possibile acquistare i tagliandi:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà utilizzare i voucher abbonati)

– (NOVITA’) Punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati)