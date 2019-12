Lazio, Marchegiani: «In questo momento i biancocelesti sono superiori alla Juventus»

Lazio, Luca Marchegiani pensa che i biancocelesti siano migliori in questo periodo rispetto ai bianconeri e lo dice ai microfoni di Sky Sport

La Supercoppa conquistata dalla Lazio ieri sera ha incoronato il periodo d’oro dei biancocelesti e non solo: la doppia vittoria contro la Juventus in due settimane sta facendo parlare tutti gli addetti ai lavori. Uno tra questi è Luca Marchegiani che dice la sua sul momento Lazio ai microfoni di Sky Sport:

«Non ho nessun dubbio. La Lazio ha vinto meritatamente come in campionato, la Juventus non ha fatto un tiro in porta. In questo momento i biancocelesti sono superiori: non parlo di valori assoluti, ma alcuni calciatori non sono entrati nella mentalità di Sarri e difendono malissimo.​​​​​​​ La forza della Lazio invece è avere un gruppo consolidato, stanno tutti benissimo.»