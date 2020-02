Lazio, Malagò: «Un dato acquisito la fine della dittatura della Juventus. Scudetto? Dico che…»

Lazio, le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò in una lunga intervista de Il Corriere dello Sport

Lunga intervista pubblicata sul Corriere dello Sport a Giovanni Malagò. Ecco cosa ha detto il presidente del CONI sulla corsa scudetto tra Lazio, Inter e Juventus.

SCUDETTO – «La dittatura della Juve è proprio finita? Mi pare un dato acquisito. Tra la Lazio e Inter chi ha più chance? Faccio un ragionamento di buon senso: chi è concentrato su una sola competizione può metterci dentro tutte le energie fisiche e mentali. La Lazio vive questa condizione. Vale un vantaggio chiaro? Non userei questa parola. Però, se penso solo alle incertezze dell’Inter sul calendario, anche per via del Coronavirus, non vorrei stare nei panni del povero Conte».