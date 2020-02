Lazio, Lulic vola all’estero per continuare le cure: si allungano i tempi di recupero

Lazio, si allungano i tempi di recupero per Senad Lulic che è volato all’estero per continuare le cure alla caviglia

Non arrivano buone notizie per la Lazio sul fronte Senad Lulic. Il bosniaco non scende in campo dal 5 febbraio e due settimane fa è stato operato alla caviglia infortunata. All’inizio i tempi di recupero erano stimati tra i venti e quaranta giorni ma ad oggi la situazione non sembra migliorata.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti i tempi sembrano allungarsi ulteriormente visto che il bosniaco è volato all’estero per continuare le cure.