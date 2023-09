Lotito carica la Lazio, CorSera: la fiducia nei confronti di Sarri è totale

Suona la carica Claudio Lotito, il patron della Lazio ha confermato la fiducia a Maurizio Sarri e mandato un messaggio alla squadra

Obiettivo serenità per la Lazio di Claudio Lotito. Dopo il burrascoso inizio di campionato il patron biancoceleste vuole riportare la doverosa tranquillità all’interno del proprio spogliatoio. Una condizione valutata come necessaria per affrontare nel migliore dei modi i prossimi impegni e tentare (dopo appena 4 punti inanellati nelle prime 5 apparizioni) la risalita in campionato.

Come riportato da Il Corriere della Sera l’imprenditore classe ‘57 ha ricordato, direttamente dal ritiro imposto ai propri giocatori, l’importanza del gruppo in questo difficile momento. Questo, confermando anche la più totale fiducia nei confronti del tecnico Maurizio Sarri. L’obiettivo è quindi ricreare l’ambiente che ha permesso ai capitolini di arrivare secondi nella passata stagione.