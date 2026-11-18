Lazio, arrivano notizie incoraggianti dall’infermeria: Davide Frattesi e Albert Gudmundsson verso il ritorno tra i convocati per la sfida dell’Olimpico

La Lazio si prepara alla ripresa del campionato con due notizie particolarmente positive per Gennaro Gattuso. Dopo le preoccupazioni delle ultime settimane legate alle condizioni di diversi giocatori, il tecnico biancoceleste può finalmente ritrovare il sorriso. Dal centro sportivo di Formello arrivano infatti segnali incoraggianti riguardo a Davide Frattesi e Albert Gudmundsson, entrambi reduci da problemi fisici che ne avevano condizionato la disponibilità.

I due calciatori hanno compiuto passi importanti verso il pieno recupero e viaggiano in direzione della convocazione per la sfida contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026/2027.

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Frattesi torna in campo: Gattuso valuta le condizioni del centrocampista

Una delle notizie più attese riguarda Davide Frattesi. Il centrocampista biancoceleste, rientrato dagli impegni con la Nazionale italiana con un affaticamento muscolare, è tornato a lavorare sul terreno di gioco, lasciandosi progressivamente alle spalle il problema fisico.

Il suo recupero rappresenta un segnale importante per Gattuso, che considera l’ex centrocampista dell’Inter una pedina preziosa per gli equilibri della squadra. Resta tuttavia da capire se il giocatore potrà essere impiegato dal primo minuto oppure se lo staff tecnico preferirà gestirne il rientro. In caso di partenza dalla panchina, potrebbe trovare spazio Fisayo Dele-Bashiru, pronto a giocarsi le proprie possibilità contro i salentini.

Gudmundsson ha superato l’infortunio: decisiva l’amichevole con il Mgarr United

Le buone notizie non finiscono qui. Anche Albert Gudmundsson sembra ormai aver superato il problema alla spalla che lo aveva costretto a fermarsi nelle scorse settimane. L’ex giocatore del Genoa ha già avuto modo di ritrovare il campo durante l’amichevole disputata contro il Mgarr United, mettendo minuti nelle gambe e fornendo indicazioni positive sulle proprie condizioni.

Un passaggio significativo nel percorso di recupero dell’islandese, che punta adesso a tornare nell’elenco dei convocati per la partita dell’Olimpico. La sua disponibilità offrirebbe a Gattuso ulteriori alternative sulla trequarti, grazie alle qualità tecniche e alla capacità di creare occasioni negli ultimi metri.

Lazio-Lecce, Gattuso ritrova alternative preziose

In vista della sfida contro il Lecce, il doppio recupero di Frattesi e Gudmundsson potrebbe modificare le valutazioni dell’allenatore biancoceleste.

La possibilità di avere entrambi a disposizione consentirebbe infatti a Gattuso di gestire con maggiore flessibilità le scelte iniziali e gli eventuali cambi durante la partita. Le prossime sedute di allenamento a Formello saranno fondamentali per stabilire il minutaggio sostenibile dei due giocatori. La convocazione appare sempre più vicina, ma la decisione definitiva dipenderà dalle valutazioni dello staff tecnico e medico.

Intanto, per Gattuso, arrivano due segnali incoraggianti: Frattesi e Gudmundsson sono nuovamente candidati a dare il proprio contributo alla causa biancoceleste. Un doppio rientro che potrebbe rappresentare un’arma in più per affrontare il prossimo impegno di campionato.