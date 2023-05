Lazio Lecce: Sarri ha una pazza idea di formazione. Ci sta pensando davvero

Maurizio Sarri sta pensando a Luis Alberto regista nella gara di venerdì contro il Lecce: tutto dipenderà da Marcos Antonio

La Lazio continua a preparare la delicata sfida di venerdì sera contro il Lecce all’Olimpico. Come riferisce Il Messaggero, Sarri, che continua ad avere le scelte ridotte a centrocampo, sta cominciando a meditare su una soluzione a sorpresa.

Ieri nella doppia seduta è stata protetta (specie dai contrasti in partitella) la caviglia sinistra malconcia di Marcos Antonio, ma per lo meno il brasiliano non sembra essere in dubbio. Poi se tutto dovesse davvero andare storto, Sarri ha una pazza idea Luis Alberto vertice basso. In fondo da gennaio è lui il vero regista della Lazio.