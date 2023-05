Lazio-Lecce: i precedenti -VIDEO

Lazio e Lecce si affronteranno venerdì sera: i precedenti tra i biancocelesti e i giallorosso allo Stadio Olimpico

Con la sconfitta patita col Milan nell’ultima turno, la Lazio ha perso il secondo posto in classifica. Per Sarri è fondamentale tornare alla vittoria per mantenere il margine di vantaggio di 3 punti che vale l’accesso alla prossima Champions.

Anche il Lecce è reduce da un ko, lo 0-1 in casa con il Verona. Per i salentini il tesoro da non disperdere è di 4 punti sopra lo Spezia, che affronteranno la prossima settimana

Totale gare: 15 – Vittorie Lazio: 10 Pareggi: 4 Vittorie Lecce: 1

Ultima vittoria Lazio: 2019-20 – 4-2: 30′ Correa, 40′ Lapadula, 62′ Milinkovic, 77′ Immobile rig., 80′ Correa, 85′ La Mantia (sul 2-1 Babacar fallisce dal dischetto la possibilità del pareggio)

Ultimo pareggio: 2011-12 – 1-1: 82′ Matuzalem, 91′ Bojinov (tutto nel finale, il Lecce risponde alla Lazio con l’attaccante bulgaro)

Ultima vittoria Lecce: 2010-11 – 1-2: 39′ aut. Muslera, 47′ Mauri, 72′ Grossmuller (la prima vittoria esterna in campionato del Lecce coincide con l’unico successo nella storia del match all’Olimpico)

Memorabile: 2008-09 – 1-1: 27′ Tiribocchi, 89′ Inzaghi (a salvare la Lazio dalla sconfitta ci pensa l’attuale allenatore dell’Inter).

