Lazio-Lecce, ecco quanti tifosi salentini saranno all’Olimpico

Esodo pugliese all’Olimpico per Lazio-Lecce

Nonostante le numerose defezioni in attacco, i tifosi del Lecce si sposteranno in massa per seguire la propria squadra all’Olimpico contro la Lazio. Era previsto un esodo giallorosso, i primi numeri avevano confermato questa tendenza. Secondo quanto riportato da pianetalecce.it, l’andamento è confermato: si parla di 3074 biglietti venduti, questo il numero ufficiale dei sostenitori salentini che saranno presenti oggi nel settore Ospiti su un totale di 4500 tagliandi disponibili. L’ex Liverani avrà il supporto dei suoi.