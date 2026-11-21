Aumentano i numeri dei tifosi della Lazio per le partite contro Lecce e Roma! Tutti i dati che arrivano in vista delle due uscite dei biancocelesti

Arrivano segnali incoraggianti sul fronte delle presenze allo stadio Olimpico. Nonostante la contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito e la perdurante assenza del tifo organizzato, il numero degli spettatori biancocelesti continua a crescere. La sfida della dodicesima giornata di Serie A 2026-2027 contro il Lecce rappresenta un nuovo banco di prova per il rapporto tra la tifoseria e la società. Intanto, per il derby contro la Roma del 13 dicembre, la risposta dei sostenitori laziali è già significativa.

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Quasi 15.000 spettatori attesi all’Olimpico: i numeri della prevendita

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per la partita di oggi tra Lazio e Lecce sono stati acquistati quasi 7.000 biglietti. A questi si aggiungono circa 4.500 abbonati stagionali e altri 3.500 tifosi che hanno sottoscritto il Pack 3, portando il totale delle presenze potenziali vicino a quota 15.000.

Un dato che evidenzia un progressivo miglioramento rispetto alle precedenti partite casalinghe. Escludendo la sfida contro il Milan, infatti, quella con i salentini potrebbe diventare la gara con la maggiore affluenza stagionale all’Olimpico. Resta comunque evidente la distanza rispetto ai numeri che tradizionalmente accompagnano le partite interne della formazione capitolina.

La protesta contro Lotito continua: il tifo organizzato resta fuori

La crescita delle presenze non coincide con la conclusione della contestazione nei confronti di Claudio Lotito. La protesta della tifoseria organizzata prosegue e continua a condizionare l’atmosfera dello stadio Olimpico.

Il pubblico biancoceleste si trova quindi davanti a una situazione particolare: da una parte c’è la volontà di sostenere la squadra allenata da Gennaro Gattuso, protagonista di un avvio di stagione estremamente positivo; dall’altra rimane il malcontento nei confronti della gestione societaria.

Lazio Lecce, il derby con la Roma cambia tutto: già 26.000 biglietti venduti

Il dato più significativo riguarda però il derby della Capitale, in programma il 13 dicembre. Sono già circa 26.000 i biglietti acquistati durante la fase di prevendita per la sfida tra Lazio e Roma. Numeri decisamente superiori rispetto a quelli registrati per le altre partite casalinghe, che confermano quanto la stracittadina rappresenti un appuntamento speciale.

Il derby sarà infatti l’unica partita di campionato esclusa dalla protesta contro la società. Una scelta che consentirà al tifo organizzato di tornare sugli spalti per sostenere la squadra nella sfida più sentita della stagione.

La prevendita è ancora in corso e il numero degli spettatori potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime settimane. Per Gattuso e i suoi giocatori si prospetta dunque un Olimpico molto diverso da quello delle ultime uscite casalinghe, con la possibilità di ritrovare il sostegno della tifoseria organizzata proprio nell’appuntamento più atteso.