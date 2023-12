Lazio, le iniziative del club per la giornata internazionale delle persone con disabilità: i dettagli diramati dai canali ufficiali

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la S.S. Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della gara col Cagliari, tre squadre composte da persone diversamente abili o affette da malattie rare. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO– «In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dalle Nazioni Unite e prevista per domani, domenica 3 dicembre 2023, la S.S. Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della gara Lazio-Cagliari, tre squadre composte da persone diversamente abili o affette da malattie rare. Alcuni ragazzi appartenenti alla nostra squadra “Special For, La Lepre e La Tartaruga” si posizioneranno all’altezza delle scale di ingresso in campo per dare il cinque ai calciatori al momento dell’uscita dal tunnel per il riscaldamento. Altri invece, affetti dalla sindrome di Down e facenti parte dell’Associazione locale, effettueranno l’ingresso in campo con i giocatori prima del calcio d’inizio della partita. Infine, la S.S. Lazio Amputati, da poco affiliata alla Polisportiva biancoceleste, sarà ospite in tribuna Monte Mario».