Lazio, la difesa continua a brillare in campionato. Ma in Coppa...

La difesa della Lazio ha totalizzato quattro clean sheet in campionato subendo però sei reti tra Milan e Porto in Coppa. Il dato statistico

L’aria di casa fa bene alla difesa della Lazio. Patric e compagni, tra le mura amiche, hanno totalizzato nelle ultime quattro gare quattro clean sheet consecutivi e se dovessero mantenere la porta inviolata anche domani sera ad Udine eguaglierebbe la Lazio di Delio Rossi del 2006/2007.

Come riporta Il Messaggero oggi in edicola, sono attualmente 383 i minuti di imbattibilità di Strakosha. Una retroguardia compatta che ha manifestato però preoccupanti cali di rendimento in Coppa con i quattro gol presi in Coppa Italia dal Milan e i due dal Porto giovedì sera. Per risollevarsi serve una risposta alla Dacia Arena. L’obiettivo potrebbe essere quello di eguagliare addirittura la Lazio di Eriksson che tra febbraio e marzo 1998 inanellò sette gare senza subire reti.