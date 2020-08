Lazio, Koeman rivoluziona il Barça: Umtiti con le valigie in mano

Samuel Umtiti, accostato alla Lazio nelle ultime settimane, non rientra nei piani del Barcellona di Ronald Koeman.

Il neo-allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, avrebbe, secondo quanto riportato dai maggiori siti d’informazione spagnola, comunicato la lista dei giocatori non rientranti nei progetti blaugrana. Tra questi nomi importanti, come quello del “Pistolero” Luis Suarez e dell’ex-juventino Arturo Vidal. C’è anche un profilo che nelle settimane scorse era stato accostato alla Lazio: quello di Samuel Umtiti. Il 26enne, campione d’Europa e del mondo con la nazionale francese, avrebbe le valigie pronte. Se prima la trattativa sembrava difficile a causa della volontà del giocatore di rimanere in Catalogna, ad oggi gli scenari sono decisamente diversi. La Lazio, dalla sua, proverà comunque a rinforzare il reparto difensivo nel migliore dei modi.