Lazio, la sconfitta con la Juventus è la fine di un ciclo?

Dopo aver perso contro la Juventus in campionato, la Lazio si trova di fronte ad una piccola crisi o è proprio la fine di un ciclo?

La Lazio esce sconfitta dall’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, che la batte per 3-1 in rimonta. Questa è la terza sconfitta consecutiva per i biancocelesti, che vedono allontanarsi sempre di più il quarto posto e la possibile qualificazione in Champions League.

In seguito alla prestazione di ieri sera, il Corriere dello Sport si è chiesto se per la compagine guidata da Simone Inzaghi sia arrivata veramente la fine di un ciclo. La squadra, infatti, è apparsa spenta dopo il pareggio della Juventus e, a causa di diversi investimenti sbagliati e della possibilità di non qualificarsi in Europa, per la Lazio potrebbe essere la fine di un capitolo.