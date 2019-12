Lazio Juventus, Casiraghi: «Sarà un’occasione per i biancocelesti…»

Lazio Juventus, parla Casiraghi: il commento dell’ex biancoceleste alla partita di sabato sera.

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio in occasione del Gran Galà del Calcio, Pierluigi Casiraghi ha detto la sua sulla prossima partita dei biancocelesti: «Lazio Juventus non sarà una partita decisiva visto che siamo nella prima parte della stagione, però arriva in un momento particolare. La Lazio è in grandissima forma, la Juventus un pochino meno, quindi è un’occasione per i biancocelesti. Se dovessero vincere diventerebbero seri candidati per arrivare tra le prime quattro».

«I bianconeri hanno avuto qualche problemino di risultati e in parte anche di gioco, ma rimangono una squadra di grandissimo valore. Sarà una partita molto interessante. Immobile fa sempre gol, per la Lazio è un pezzo importante. Ormai è entrato nella storia e se lo merita perché sta facendo benissimo»