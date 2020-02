Lazio e Juventus, Bologna crocevia per lo scudetto

Lazio e Juventus, i biancolesti e i bianconeri affronteranno entrambe il Bologna di mister Mihajlovic in queste due settimane

Domani sarà una gara fondamentale quella della Lazio che alle 15:00 scenderà in campo contro il Bologna di mister Mihajlovic. Una vittoria che sarebbe importantissima per la compagine biancoceleste, non solo per continuare a mantenere il secondo posto, visto anche lo scontro diretto tra Inter e Juventus.

Il Bologna però è un avversario ostico che spesso ha messo in difficoltà anche le big. Sarà inoltre importante visto che in calendario, proprio dopo la Lazio anche la Juventus dovrà affrontare i felsinei.