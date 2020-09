Lazio, Jony verso l’Osasuna, sirene arabe per Bastos

Secondo Il Messaggero Jony e Bastos sarebbero in uscita.

Jony sta per tornare in Spagna, è a un passo dall’Osasuna: prestito secco, le due società si dovranno mettere d’accordo sullo stipendio, con i biancocelesti che potrebbero partecipare in parte. Un’operazione rapida, considerato che Jony nei prossimi due giorni potrebbe già andare via. Bastos invece tergiversa ancora sul Besiktas perché si è presentata un’opportunità last minute dall’Arabia: 3 milioni d’ingaggio al giocatore e 4 alla Lazio, il doppio per il cartellino rispetto alla Turchia. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.