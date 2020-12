La Lazio cerca il vice Lulic: Bradaric ipotesi concreta

La Lazio valuta Bradaric. Il giocatore del Lille è nella lista per sostituire Lulic: è valutato 15 milioni, ma può partire in prestito

La Lazio aspetta Lulic, ma si guarda intorno. Recuperare il capitano è la priorità, ma le sue condizioni invitano alla prudenza: tre operazioni e quasi un anno di stop si aggiungono agli anni (a breve 35). Inoltre anche lo stato di Fares è da valutare: il terzino è alle prese con un problema al polpaccio e il suo rientro non può essere forzato.

Operare in questa finestra di mercato sembra così l’unica alternativa per il ds Tare e – come riportato dal Corriere dello Sport – tra le varie soluzioni vagliate, c’è anche il nome di Bradaric. Il giocatore è tra le fila del Lille, è valutato sui 15 milioni, la società biancoceleste però potrebbe averlo in prestito per sei mesi. Il croato inoltre ha 21 anni, ciò significa che può essere inserito in lista senza escludere nessuno o cedere necessariamente.