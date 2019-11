Inzaghi raggiunge quota 300 punti e supera Maestrelli

Un altro record importante quello di mister Inzaghi che ha raggiunto quota 300 punti da quando è allenatore della Lazio

La Lazio questa sera sfiderà il Celtic nel match in programma alle 18.55 all’Olimpico. Immobile scenderà in campo fresco del centesimo gol segnato. Inzaghi siederà in panchina con un altro piccolo record in tasca.

Il tecnico biancoceleste infatti ha raggiunto quota 300 punti da quando è l’allenatore della Lazio. Un bel risultato che permette all’allenatore piacentino di superare una leggenda come Maestrelli (299). Nel mirino adesso c’è Zoff a quota 320.