Marco Parolo ha parlato a Dazn nel pre partita di Lazio Inter, match valido per l’ottava giornata di campionato. Le sue parole su Inzaghi:

«Ha chiesto la crostata che qui quando era alla Lazio era un must, si merita tanti applausi ma riciverà anche tanti fischi, ma saranno fischi d’amore, come quando finisce un’amore all’inizio ti senti tradito ma poi passa.»

ALL’INGRESSO IN CAMPO

«I tifosi hanno iniziato fischiando ma poi non c’è l’hanno fatta, hanno capito e l’amore per lui ha prevalso con tanti applausi, lo striscione e la targa, adesso non so come scenderà in campo». Poi su Luis Alberto: «Si sente ingabbiato nel gioco di Sarri».