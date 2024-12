Lazio Inter, nel segno di Sinisa: a due anni dalla scomparsa

Lazio Inter è una gara nel segno di Mihajlovic. Sinisa ormai scomparso il 16 dicembre di due anni fa, sarà ricordato dai tifosi presenti questa sera

Sinisa Mihajlovic in carriera ha collezionato 193 presenze con la maglia della Lazio e 43 presenze in maglia Inter. Con i nerazzurri ha poi vestito anche la carica di vice allenatore.

La sfida di questa sera, per forza di cose, giocata a distanza di due anni dalla sua scomparsa (16 dicembre 2022), sarà nel segno di Sinisa. Rimasto per sempre nel cuore dei tifosi laziali, interisti e non solo.