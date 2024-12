Lazio Inter, sfida d’alta classifica: quanto è cambiato rispetto al precedente del 2023

Lazio Inter è la sfida che vale il terzo posto in classifica. Le compagini sono a pari punti, quanto è cambiato rispetto al precedente di un anno fa

Proprio come un anno fa, Lazio ed Inter si affrontano nella sedicesima giornata di campionato a pochi giorni dal Natale. Questa sera le due squadre si presentano con 31 punti all’attivo (una gara in meno per i nerazzurri) e con la possibilità di salire al terzo posto in solitaria.

Un anno fa ci si preparava a vivere il match andato in scena il 17 dicembre, in una situazione completamente opposta. I biancocelesti infatti avevano appena 21 punti ed occupavano il decimo posto in classifica. Gli uomini di Inzaghi, allora in testa a tutti, ne potevano vantare addirittura 38.