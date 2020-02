Lazio Inter, De Vrij: «Gli anni a Roma? Indimenticabili. I biancocelesti hanno carattere»

Lazio Inter, il difensore nerazzurro Stefan De Vrij racconta il suo ritorno all’Olimpico in un’intervista sul canale Youtube della Serie A

Lazio-Inter, la partita dalle mille sfaccettature: oltre all’alta tensione da corsa scudetto, ci sarà anche l’attesissimo ritorno all’Olimpico di Stefan De Vrij che affronterà il suo passato davanti a più di 55.000 tifosi biancocelesti. In un’intervista presente sul canale YouTube della Serie A, l’ex numero 6 biancoceleste e attuale muro difensivo dei nerazzurri ha parlato della sua esperienza a Roma. Ecco le sue parole:

«Il periodo alla Lazio è stato indimenticabile, sono stato benissimo lì e me lo ricorderò per sempre. Abbiamo vinto partite bellissime come la Supercoppa e le due finali di Coppa Italia, e siamo sempre arrivati molto in alto in classifica. È stato un bel periodo, in tutto e per tutto. È un gran momento per la Lazio, per la Juventus e per noi, siamo tutte lì in cima. Se continuiamo tutti a vincere, la corsa per lo Scudetto sarà entusiasmante. Non sono sorpreso che la Lazio stia facendo così bene, Inzaghi è molto forte a creare spirito di squadra. Non si arrendono mai, hanno vinto tante partite negli ultimi minuti, hanno dimostrato carattere. E credo che questo sia merito suo».