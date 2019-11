Lazio, in arrivo un nuovo dirigente: ecco la scelta di Lotito

Nuova figura dirigenziale per la Lazio

Secondo quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, ci sarebbero delle novità importanti in casa Lazio. La società con sede a Formello sarebbe in procinto di aggiungere un nuovo dirigente nell’organico.

CHI E’ – Sara Zanotelli, 30 anni di Trento, con un passato come membro dello staff dell’ex Ministro per la famiglia e la disabilità Lorenzo Fontana. Giovane e preparata, con una laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Trento, e un master di 2° livello in ‘Relazioni istituzionali, lobby e comunicazione d’impresa’ alla Businnes School della Luiss di Roma. Non è finita qui: nel curriculum anche qualche articolo per L’Opinione, giornale online diretto da Arturo Diaconale.

DI COSA SI OCCUPERA’ – Saranno affidate alla Zanotelli funzioni organizzative e gestionali, con la stretta collaborazione dell’ufficio del presidente. La trentina si unisce così ad Angelo Peruzzi, club manager, a Mauro Bianchessi, direttore del settore giovanile e ad Anna Maria Nastri, event manager.