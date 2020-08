Lazio, in arrivo Consigli: sarà il vice Strakosha

Secondo Il Messaggero è Consigli il portiere scelto per fare il secondo a Strakosha.

E’ Consigli il portiere prescelto da Inzaghi al fianco di Strakosha, ma si tergiversa col Sassuolo per non far alzare la cifra. Tare ha promesso a Simone che proverà a consegnargli la squadra più completa possibile per il ritiro di Auronzo (partenza il 23 agosto), ma poi bisognerà fare ì conti con le code in uscita. Così si legge dell’edizione odierna de Il Messaggero. Oltre Caicedo, Durmisi, Jony, rientreranno in 15 (compresi i big, tra cui Badelj) dai prestiti: sistemare tutti in tre settimane sarà un’ardua impresa.