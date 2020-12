Lazio, Immobile: «Vittoria che vale 10. Ci mancavano le motivazioni»

Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: le parole dell’attaccante della Lazio

«Una vittoria che ne vale 10. Oltre i tre punti, importanti per la classifica, ci riscatta psicologicamente. Venivamo da un brutto momento, non da Lazio, Mancavano le nostre solite motivazioni, quelle che caratterizzano la Lazio. Esiste anche l’allenamento mentale. Abbiamo stretto un po’ il cerchio, fatto “capannella” per non sentire le voci da fuori. Abbiamo dato tanto questa sera per far tornare la solita Lazio. Questa partita ci serve per il futuro».