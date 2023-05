Lazio, Immobile punta l’Udinese: il capitano vuole incrementare il suo bottino. Il bomber da quando porta l’aquila sul petto ha segnato già 3 volte ad Udine

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana la rete realizzata al Lecce ha dato nuovamente fiducia al capitano della Lazio, Ciro Immobile che in questo finale di stagione vuole essere nuovamente protagonista.

Le sue reti servirebbero tantissimo ai capitolini per poter per blindare un piazzamento nei primi quattro posti. Il bomber capitolino da quando porta l’aquila sul petto ha segnato già tre volte in terra friulana. In carriera Immobile ha “punito” i bianconeri 11 volte, solo con Sampdoria (16), Genoa (15), Hellas Verona (13), Cagliari e Torino (12) ha fatto meglio. L’auspicio è che nel posticipo di domenica prossima possa incrementare ulteriormente il suo bottino contro i bianconeri di Sottil.