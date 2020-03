Lazio, Immobile promette: «Torneremo ad abbracciarci!» FOTO

Il bomber biancoceleste esorta tutti a rispettare le decisioni emanate dal governo per combattere la diffusione del Covid-19

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio tutta Italia e le disposizioni governative invitano tutti a restare a casa per contrastare il più possibile il contagio. Inevitabilmente anche il calcio ne ha subito le dovute conseguenze e le competizioni sono state sospese fino al 3 aprile. Moltissimi gli appelli da parte di personalità dello sport a rispettare le norme di sicurezza tra cui i giocatori di Serie A. Ciro Immobile ad esempio ha postato una foto su Instagram in cui mostra il gruppo che festeggia dopo il gol di Milinkovic contro l’Inter in campionato. Il bomber della Lazio scrive: «Torneremo ad abbracciarci» con gli hashtag #stateacasa e #andràtuttobene. Ecco la foto: