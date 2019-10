Serie A, Immobile in testa nella classifica dei marcatori

Immobile guida la classifica dei marcatori della Serie A: con 7 gol è al primo posto in solitaria

Immobile cerca la volata. Nella classifica dei marcatori della Serie A, è lui a guidare con 7 reti: primo posto in solitaria, staccando di una rete Zapata. L’attaccante dell’Atalanta, però, è attualmente fermo per infortunio, un’occasione per il bomber della Lazio che potrebbe aumentare il gap con gli inseguitori.

1) 7 gol – Immobile (Lazio).

2) 6 gol – Zapata (Atalanta).

3) 5 gol – Belotti (Torino); Berardi (Sassuolo).

5) 4 gol – Donnarumma (Brescia); Dzeko (Roma); Mancosu (Lecce); Mertens (Napoli).

9) 3 gol – Caputo (Sassuolo); Gomez (Atalanta); Gosens (Atalanta); Insigne (Napoli); Joao Pedro (Cagliari); Kolarov (Roma); Kouamé (Genoa); Lukaku (Inter); Muriel (Atalanta); Petagna (Spal); Pulgar (Bologna); Ronaldo (Juventus); Sensi (Inter).