Lazio, Inzaghi fa 129 partite alla guida dei biancocelesti

Inzaghi è terzo nella classifica all time degli allenatori della Lazio: 129 presenze alla guida della Lazio

129 panchine per Inzaghi. La gara di oggi della Lazio contro l’Atalanta porterà il tecnico al terzo posto nella classifica all time, subito dopo Dino Zoff e Delio Rossi. Tre anni e mezzo, più la coda di partite nella stagione in cui è subentrato a Pioli, un periodo che ha portato a Roma una Supercoppa italiana ed una Coppa Italia.

Nella classifica assoluta, invece – come riportato dal Corriere dello Sport – comprendente cioè anche le coppe, Inzaghi scivola al stesto posto, meglio di lui: Zoff (202), Lorenzo (196), Eriksson (188), Rossi (184) e la leggenda Maestrelli (183).