Lazio, il programma dell’estate: dai test in Paideia al ritiro ad Auronzo. Squadra e staff si incontrerà a Formello il 9 luglio, ecco i dettagli

come riporta il Corriere dello Sport, squadra e staff della Lazio si incontrerà a Formello il 9 luglio dove, si sottoporranno anche nella giornata seguente ai consueti test in Paideia.

L’11 si partirà per Auronzo di Cadore fino al 28, qui si terranno le amichevoli, il 16 contro l’Auronzo o altra selezione locale, il 20 col Primorje, il 23 con la Triestina e il 27 con gli sloveni del Nogometni Klub Bravo. Poi si ripartirà per l’Inghilterra dove il 3 agosto la squadra capitolina incontrerà l’Aston Villa. Forse anche il match con il Barcellona nel Trofeo Joan Gamper che si giocherà o all’Estadi Olimpic Lluis Companys di Montjuic oppure al Saint Jakob Park di Basilea. Nessuna amichevole contro la Juventus (era prevista per il 13 o il 14 agosto).