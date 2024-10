Lazio, Guendouzi ci sarà contro la Juventus? Cardone a Radiosei fa il punto sulle condizioni del francese

Lazio, il giornalista a Radiosei ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del francese rilasciando queste considerazioni

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista Cardone, il quale in prossimità del big match di sabato sera dello Stadium della Lazio con la Juve rilascia queste considerazioni, in particolare sulle condizioni del biancoceleste Guendouzi

PAROLE – Per sapere dell’infortunio di Guendouzi non bisogna aspettare molto, oggi ci saranno gli esami strumentali. Ha il mignolo putrefatto, potrebbe essere solo una contusione, ma anche una frattura. Siamo in attesa di questo controllo fondamentale. Chiaro che se ci fosse frattura sarebbe un mese di stop, viceversa potrebbe esserci già contro la Juventus. Lui non si è accorto di nulla in Belgio-Francia. Non aveva avvertito nulla, sembrava solo un pestone. Ieri, poi, si è diffusa questa notizia, il piede fa male, il mignolo non è particolarmente gonfio, ma nero. La speranza è che non si tratti di una frattura.

Vecino ieri si è allenatore in gruppo, nel caso in cui non dovesse esserci Guendouzi giocherà lui. Ha ancora tre giorni pieni per allenarsi e per recuperare la migliore condizione. Rovella-Vecino hanno fatto coppia in Europa League con la Dinamo Kiev, chiaro che eventualmente l’assenza sarebbe gravissima