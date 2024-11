Lazio, Gran Galà del Calcio: premiati anche Zaccagni e Baroni

Lazio che riscatta numerosi premi al Gran Galà del Calcio italiani: anche Mattia Zaccagni e Marco Baroni ricevono un riconoscimento

Tanta Lazio al Gran Galà del Calcio italiano, la cui tredicesima edizione per la stagione 2023/2024 è stata presentata questa mattina presso la Sala De Pasquale del Comune di Latina.

Premiati Claudio Lotito e Ivan Provedel come miglior presidente e miglior portiere, nella top XI italiana della Lega Serie A c’è spazio per altri due biancocelesti: il capitano Mattia Zaccagni e l’allenatore Marco Baroni (in riferimento però all’ottimo lavoro svolto alla guida dell’Hellas Verona).