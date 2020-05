Udinese, Gotti: «La Lazio è un modello per qualità e sistema di gioco»

La Lazio come modello. Ad elogiare la squadra di Inzaghi è stato l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti

La Lazio come esempio. La squadra di Inzaghi strappa complimenti anche con il campionato fermo e celebrarla, stavolta, è l’allenatore dell’Udinese. Ecco le parole di Gotti, ospite a Sky Sport Room:

«Un modello è la Lazio che in questi tre anni e mezzo di Inzaghi e di implementazione della rosa nella direzione della qualità, è riuscita a far coesistere grande qualità con alcuni accorgimenti. Ad esempio una grande partecipazione dei giocatori sotto la palla, una zona di innesco della pressione all’avversario di 10-15 metri e aver migliorato la qualità del gioco da dietro. Alcune di quegli accorgimenti che sono riusciti a far coesistere grande qualità con quel sistema di gioco, che alla fine è abbastanza relativo. Sono preponderanti le caratteristiche specifiche dei giocatori».