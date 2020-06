La Lazio ha voluto fare, attraverso il profilo Instagram, gli auguri a Fernando Muslera per i suoi 34 anni

Nel giorno del 34° compleanno, la Lazio ha voluto omaggiare Fernando Muslera, ex portiere dei biancocelesti, con alcune foto della sua avventura in biancoceleste tramite un post sul profilo Instagram. In biancoceleste dal 2007 al 2011, ha collezionato 96 presenze in Serie A.